يستخدم كعلاج للصرع.. هل نظام كيتو الغذائي آمن للأطفال والمراهقين؟

نظام الكيتو، هو نظام غذائي مصمم خصيصًا يتكون من نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، وبروتين معتدل، ونسبة عالية من الدهون، اكتسب استخدامه كنظام غذائي فى العصر الحالي، وجذب الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين الذين يبحثون عن حلول لفقدان الوزن، ولكن هل النظام الغذائي الكيتوني آمن للأطفال والمراهقين الأصحاء؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية وفقا لموقع “momjunction”.

هل نظام كيتو الغذائي آمن للأطفال والمراهقين؟

يعتبر نظام كيتو الغذائي آمنًا للأطفال والمراهقين عندما يصفه الطبيب لأسباب طبية ويخصصه اختصاصي التغذية، ويحتاج الطفل المراهق الطبيعي السليم إلى حوالي 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا من خلال الأطعمة من مجموعات غذائية مختلفة، وفي نظام كيتو الغذائي، يتم تقليل تناول الكربوهيدرات إلى ما يقرب من 10-20% من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وبالتالي، فإنه يتطلب قياسًا دقيقًا للسعرات الحرارية والسوائل والبروتينات ووزن أجزاء الطعام.

ما هي استخدامات حمية الكيتو للأطفال؟

يستخدم نظام كيتو الغذائي للأطفال في المقام الأول لعلاج الصرع حيث ثبت علميًا أن النظام الغذائي فعال ضد هذه الحالة، يمكن استخدام النظام الغذائي مع الأدوية أو استخدامه كعلاج أولي، كما هو الحال في حالات الصرع المقاوم، وهو شكل حاد من الصرع حيث لا يمكن السيطرة على النوبات باستخدام الأدوية المضادة للصرع.

فيما يلي بعض النقاط البارزة حول استخدام نظام كيتو الغذائي لعلاج الصرع عند الأطفال.

- في حالات الصرع المقاوم للعلاج، يمكن أن يكون النظام الغذائي الكيتون خيارًا علاجيًا أكثر فعالية من إعطاء دواء جديد.

- يمكن اعتبار النظام الغذائي الكيتو عندما يكون لأدوية الصرع آثار جانبية تفوق الفوائد.

- قد يظهر الأطفال المصابون بالصرع انخفاضًا في وتيرة النوبات أثناء اتباع نظام غذائي الكيتون.

- تظهر الأبحاث أن حوالي ثلثي الأطفال الذين يتبعون حمية الكيتو لديهم انخفاض في النوبات بنسبة تزيد عن 50%، وحوالي 25% من هؤلاء الأطفال لديهم فرصة أن يصبحوا خاليين من النوبات.

- إذا أظهر الطفل علامات تحسن بسبب اتباع نظام كيتو الغذائي، فقد يقلل الطبيب من الأدوية المضادة للصرع، وبالتالي تقليل الآثار الجانبية التي يعاني منها الطفل.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة لحمية الكيتو؟

بعض الآثار الجانبية الشائعة التي قد تلاحظها عند الأطفال والمراهقين الذين يتبعون حمية الكيتو هي:

- تجفيف

- قضايا الجهاز الهضمي، مثل: الغثيان، التقيؤ، الإسهال أو الإمساك.

- عدم تحمل الدهون والتهاب المعدة

- اختلال التوازن المنحل بالكهرباء والحماض

- تغيرات في الحالة المزاجية وفرط النشاط والتهيج

- نقص المغذيات الدقيقة، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد