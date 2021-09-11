السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تنظم تدريب فحص الأهلية لمشروعات الخطة الاستثمارية

تدريب فحص الأهلية
تدريب فحص الأهلية لمشروعات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل للبرامج التدريبية التى يجرى تنفيذها لأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، امتدادا للبرنامج الذى يجرى تنفيذه بمحافظتى المنيا وأسيوط والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى ومساهمة من الحكومة المصرية.

ويهدف البرنامج الى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد.

برنامج تدريب للوحدة التنفيذية (3)
تدريب فحص الأهلية لمشروعات 

وتم تنظيم برنامج تدريبى للعاملين وأعضاء وحدة التنفيذ وإدارات أملاك الدولة والبيئة بالمحافظة على فحص الأهلية لمشروعات الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية على تقييم الأثر البيئى والمجتمعى للمشروعات بشقيها المكون المحلى والقومى.

برنامج تدريب للوحدة التنفيذية (2)
تدريب فحص الأهلية لمشروعات 

وشارك فى التدريب الدكتورة شيماء سليمان أخصائى المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد نصر مدرب واستشارى المكون البيئى ويحيى زكريا مدير وحدة تنفيذ البرنامج بمحافظة أسيوط واعضاء وحدة التنفيذ.

وأشارت الدكتورة شيماء سليمان، إلى أن البرنامج التدريبى استمر لمدة يومين "نظرى وميدانى" حيث تم خلال اليوم الأول استعراض نطاق تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتقسيم مجموعات عمل عن تطبيق فحص الأهلية للمشروعات وعرض للخطة الاستثمارية والتصنيف البيئى للمشروعات بها ثم إجراء بعض المناقشات مع فريق العمل، لافتا إلى أن اليوم الثانى للتدريب شمل زيارات ميدانية لمواقع المشروعات التى يجرى تنفيذها بحى غرب وقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ثم عرض نتائج الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات وعمل استمارات فحص الأهلية وثم إجراء الاختبار البعدى والتقييم لفريق العمل.

برنامج تدريب للوحدة التنفيذية (1)
تدريب فحص الأهلية لمشروعات 

وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم محلياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، كما وجه المحافظ باستمرار البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي بالمحافظة مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود القطاعات المختلفة لتحقيق منظومة التنمية المتكاملة  ،لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الموارد الذاتية وتعظيم الإيرادات المحلية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وائل لطفي

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