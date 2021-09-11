التحقيق في واقعة وفاة شاب سقط من قطار المحلة - المنصورة

قرر رئيس نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شاب في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه، حال سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية أثناء اعتراضه أحد الأشخاص مجهول الهوية في محاولة سرقة التليفون المحمول الخاص به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بفتح باب التحقيق وسماع أقوال شهود عيان للحادث.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعي" أمجد. ا. ا " قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين أن الشاب مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية واثناء تواجدة على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية بسرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار.

كما تم مناظرة الجثة وتبين أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه ودفع مرفق إسعاف الغربية تحت إشراف الدكتور مجدي عوض بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلي مشرحة مستشفي سمنود المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.