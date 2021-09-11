سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: مستعدون لدعم السياسات المستدامة لتحسين أحوال اللبنانيين

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم السياسات المستدامة لحكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أجل تحسين أحوال اللبنانيين، وذلك في ظل الأزمات المركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف في تصريح له اليوم السبت ، أن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي يتيح الفرص للمضي قدما في عملية الإصلاح مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزمته.



وأضاف طراف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم السياسات المستدامة لتحسين وضع المواطنين.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل قد رحب أمس بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة ، معتبرا أن إعلان الحكومة هو مفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والتحضير للانتخابات المرتقبة العام المقبل.



جدير بالذكر ان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجمعة، وقّعا على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من جانبه، أعلن أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكية، عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وهي تضمنت الأسماء التالية:

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الأشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبوحبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الإعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعادة الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج دباكيان.