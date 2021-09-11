بلجيكا تفرض حجرًا صحيًا على غير المطعمين القادمين من دول القائمة الحمراء

أعلنت لجنة المجتمع المشترك البلجيكية عن فرض حجر صحي لمدة 10 أيام، اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، على الأشخاص غير المطعمين القادمين من المنطقة الحمراء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الوضع الوبائي.

وذكرت اللجنة- وفقا للشبكة الإخبارية البلجيكية (آر تى إل) اليوم السبت- أن فترة الحجر قد يتم خفضها حال تسليم اختبار سلبي لكورونا في اليوم السابع.

وشددت على أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم والقادمين من دول القائمة الحمراء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الحمراء من دول القائمة البيضاء خارج دول الاتحاد الأوروبي سيخضعون لاختبار (كوفيد-19) في اليوم الأول والسابع من وصولهم للأراضي البلجيكية، بالإضافة إلى حجر صحي لمدة 10 أيام.

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية البلجيكية 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و205 آلاف و516 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات بلغت 25 ألفًا و454 حالة، بعد أن سجلت أمس 7 حالات وفاة جديدة، لافتة إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت مليونًا و105 آلاف و366 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو براج الدولي، اليوم السبت، أن إقليم "كارلوفي فاري" الواقع بغرب منطقة بوهيميا يشهد أعلى نسبة إصابات، تعقبه العاصمة "براج".