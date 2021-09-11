«حرية المعتقد الأصل».. رسائل الرئيس خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان
بدأت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من العاصمة الإدارية، ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.
- التنمية فى مصر ليست منشآت فقط، وهذه المنشآت من أجل استقبال الإنسان بعد بنائه وتطويره.
- ليس بالسهولة وضع ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد.
- الأصل حرية المعتقد الذي كفلها لنا حين قال تؤمن أو لا تؤمن.
- الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.
- حركة التنمية العالية هي أساس للبناء عليه لا يمكن إغفاله.
- «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش، وبالتالي شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، مش مصدقين أبدًا لازم تشوف بعينك عشان تصدق».
- مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها.
- الميزانية الحقيقية التي تحتاجها مصر تريليون دولار سنويًا.
- نستهدف العديد من المبادرات لحل مشاكل بعينها مثل "فيروس سي والأمراض السارية وغير السارية".
- النظام المصري مخلص وشريف وواعٍ فى مواجهة قضاياه.