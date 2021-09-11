السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حرية المعتقد الأصل».. رسائل الرئيس خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بدأت فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من العاصمة الإدارية، ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي.

- التنمية فى مصر ليست منشآت فقط، وهذه المنشآت من أجل استقبال الإنسان بعد بنائه وتطويره.

- ليس بالسهولة وضع ممارسات فى فكرة احترام الآخر والاعتقاد أو عدم الاعتقاد.

- الأصل حرية المعتقد الذي كفلها لنا حين قال تؤمن أو لا تؤمن.

- الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.

- حركة التنمية العالية هي أساس للبناء عليه لا يمكن إغفاله.

- «الجماعات الموجودة في المجتمع واللي بتنخر فيه موجودة مبتسكتش، وبالتالي شكلت ثقافة التشكك وعدم الثقة، مش مصدقين أبدًا لازم تشوف بعينك عشان تصدق».

- مصر دولة مدنية حديثة تحترم المواطن وتحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيقها. 

- الميزانية الحقيقية التي تحتاجها مصر تريليون دولار سنويًا.

- نستهدف العديد من المبادرات لحل مشاكل بعينها مثل "فيروس سي والأمراض السارية وغير السارية".

- النظام المصري مخلص وشريف وواعٍ فى مواجهة قضاياه.

السيسي عبدالفتاح السيسي استراتيجية حقوق الانسان العاصمة الإدارية تريليون دولار رسائل الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

سقوط أمطار وتحسن ملموس في الطقس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين