«تموين المنوفية»: تحرير 142 محضر تمويني للمخابز والأسواق

تموين المنوفية ....تحرير (142) محضر تموينى للمخابز والاسواق

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المديرية.

وأوضح عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير (142) محضر تمويني بنطاق المحافظة تنوع ما بين 71 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، وتحرير 71 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة ووجود سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأشار الجمال إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد المسئول عن مخبز بلدى بناحية طنبدى بشبين الكوم، لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية أشمون لحيازته وبيعه مواد غذائية مجهولة المصدر والتحفظ على 2 طن و500 زيت طعام بدون مستندات دالة على مصدرها، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر بأشمون ضد صاحب مكتبة لحيازته وبيعه أدوات مكتبية مجهولة المصدر.

كما تضمنت الحملة تحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع “آيس كريم” بمركز أشمون لإدارته النشاط بدون ترخيص وتجميع واستخدام مواد بترولية في غير الغرض المخصص له بدون تصريح من الجهات المختصة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر “غش تجاري”، وتم ضبط 500 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.