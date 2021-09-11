السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بجلسة محاكمتها.. عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بـ«الإشارة» (فيديو)

عائشة خيرت الشاطر
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت سعد الشاطر، ابنة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر، و30 آخرين بينهم 6 سيدات، بتهمة تولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي لجلسة يوم الاثنين 13 سبتمبر. 

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وتحدثت المتهمة عائشة خيرت الشاطر مع أقاربها من خلف القفص الزجاجي مستخدمة لغة الإشارة. 

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جاء ذلك برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

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كان قد أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عائشة خيرت سعد الشاطر ابنة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى هذة الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

 

عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
عائشة خيرت الشاطر تتحدث مع أقاربها بلغة الإشارة
مجمع محاكم جماعة إرهابية مؤسسات الدولة مكتب الارشاد محكمة جنايات المستشار خالد ضياء مجمع محاكم طرة تعطيل احكام الدستور الحرية الشخصية محكمة جنايات امن الدولة طوارئ عائشة خيرت الشاطر

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