العراق: ماضون باتجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة لاستثمار الغاز وإنتاج الطاقة المتجددة

أعلن وزير النفط العراقي، أحسان عبد الجبار، اليوم السبت أن العراق ماض باتجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة لاستثمار الغاز وإنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد عبد الجبار خلال مشاركته في ورشة منظمة الطاقة الدولية عبر المنصة الإلكترونية، حرص الحكومة العراقية والوزارة على دعم مشاريع الطاقة النظيفة من خلال تنفيذ خطط ومشاريع كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية والعمل على تقليل وتحجيم الانبعاثات الهيدروكربونية وزيادة مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة والتقليل من استخدام الوقود الثقيل.

وقال إن العراق اتخذ خطوات عملية للتحول تدريجياً نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم الحكومة والوزارة للاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال في محافظات البصرة وميسان وذي قار وتأسيس شركة غاز البصرة.

وأضاف عبد الجبار أن العراق وقع عقدا مع شركة توتال الفرنسية يشمل مجموعة من المشاريع لاستثمار الغاز المصاحب بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة، وصولاً إلى استثمار 2600 مليون قدم مكعب قياسي يوميا ضمن خطط وزارة النفط لاستثمار الغاز المصاحب من حقول المحافظات الجنوبية من المؤمل إنجازها قبل عام 2026.

وذكر أن المحور المهم لخطط العراق هو إضافة 12 كيلوواط إلى منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية من خلال استخدام الطاقة الشمسية بالتعاقد مع شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، والعمل على التحول إلى استخدام الغاز في عمليات تشغيل المحطات بدلا من الوقود الثقيل لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وهذا يقع ضمن أولويات الحكومة العراقية.

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة النفط العراقي، الخميس، ضرورة المضي في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسيَّة، بينما أشارت، إلى أهمية العقود المبرمة مع شركة توتال العالمية.

وذكر بيان وزارة النفط العراقية، أن "وزير النفط رئيس المجلس الوزاري احسان عبد الجبار اسماعيل، ترأّس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لسنة 2021 للمجلس الوزاري للطاقة".

وأوضح، أن "المجلس ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله"، مؤكداً "أهمية المضى قدماً في مشاريع الطاقة الشمسيّة وضرورة التعجيل في إنجازها، والعمل على زيادة مساحة الاستثمار في هذا المجال".

وأشاد المجلس وفقاً للبيان "بالدعم الكبير لرئيس مجلس الوزراء ورعايته لمراسيم توقيع عقود النفط والطاقة مع شركة توتال التي تشكل إضافة كبيرة في صناعة الطاقة في العراق".