السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسم الحرائق في زيمبابوي دمر 408 آلاف و366 هيكتارا من الأراضي

الحرائق
الحرائق

ذكرت وكالة إدارة شئون البيئة في زيمبابوي، أن موسم الحرائق خلال العام الحالي أدى إلى تدمير 408 آلاف و366 هيكتارا من الأراضي، أى بزيادة نسبتها 79ر84% عما تم تسجيله خلال عام 2020، حيث دمرت الحرائق آنذاك 220 ألفا و778 هيكتارا من الأراضي في ذلك العام.

وأوضحت وكالة شئون البيئة في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن - أن موسم الحرائق يمتد خلال الفترة من 31 يوليو إلى 31 أكتوبر، وهى الفترة التي تشتد فيها الرياح وينتشر فيها الجفاف، مما يتيح الظروف لنشوب حرائق يصعب السيطرة عليها وتسبب دمارا للبيئة والممتلكات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تهديد الأرواح.

وجاء في البيان "ان الحرائق دمرت الكثير من المنتجات الزراعية والمعدات والممتلكات، بالاضافة إلى مزارع وغابات وحدائق عامة وغيرها من الأراضي".

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل خسائر مادية باهظة في المناطق المنكوبة بهذه الحرائق سواء في غرب أو شرق زيمبابوي.

وأشارت وكالة شئون البيئة في زيمبابوي، إلى أن هذه الحرائق تسببت في حدوث خسائر بشرية أيضا وأن نسبة هذه الخسائر خلال العام الحالي تزيد بنسبة 300% عن نسبتها خلال عام 2020 .

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمركز العالمي للتكيف (GCA) عن خطتهما لتعزيز سبل التعاون وتسريع العمل بشأن التكيف مع تغير المناخ ودعم الفرص والمشاريع التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم خاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وفي مناطق عمليات البنك الأوروبي.

جاء الاتفاق خلال حوار رفيع المستوى حول مؤتمر "ضرورة تسريع التكيف COP26" بحضور رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في روتردام، وذلك قبل أسابيع من عقد مؤتمر COP26 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021. 

وبحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي،  الثلاثاء، رحب رئيس البنك، فيرنر هوير، بتعزيز الشراكة مع المركز العالمي للتكيف المناخي لتسريع إجراءات التكيف في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثير المناخي، باعتباره أحد أكبر الممولين متعددي الأطراف في العالم للعمل المناخي وتمويل حلول التكيف ودعم المعرفة والأدوات وبناء القدرات في مجال التكيف المناخي وتبادل أفضل الممارسات والبيانات.

إدارة شئون البيئة في زيمبابوي الحرائق البيئة موسم الحرائق الجفاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

سقوط أمطار وتحسن ملموس في الطقس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين