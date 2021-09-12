داعية إسلامي يقدم دعاءً شاملاً للموتى بالرحمة والمغفرة

يقدم الشيخ رمضان عبدالرازق، من علماء الأزهر الشريف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعاء شامل للموتى بالرحمة والمغفرة".

وناشد الداعية الإسلامي المواطنين بالدعاء للموتى به؛ لأنه جامع لكل الرحمة والمغفرة للميت، حيث جاء نص الدعاء كالتالي لمن يريد أن يدعو للموتى" اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافاهم واعفو عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم حسابهم حسابا يسيرًا ، اللهم وسع عليهم قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

وتابع "اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا، اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثالج والبرد، اللهم آنس وحشتهم، ارحم غربتهم، لقنهم حجتهم، نور قبورهم ، يمن قبورهم، يسر حسابهم، ثقل بالحسنات ميزانهم، ثبت على الصراط أقدامهم.

واستكمل: "اللهم طيب ثراهم، وأكرم مثواهم، اللهم اجعل الجنة مأواهم، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم اجعل مأواهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين".

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.