السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض محلوظ.. أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 11-9-2021

الدجاج
الدجاج

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت ١١- ٩- ٢٠٢.. يبحث  قطاع عريض  بصفة مستمرة عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار بورصة الدواجن وسعر كرتونة البيض والرومي والسمان لمعرفة التغيرات الطارئة على أسعارها، حيث يفضل الكثيرون تناول الدواجن، لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد تستعرض "الدستور" فى هذا التقرير ، أسعار بورصة الدواجن و متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية والكتاكيت والمحلات التجارية، اليوم السبت  11  من سبتمبر الجاري.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت ١١- ٩- ٢٠٢١

أسعار بورصة  الدواجن البيضاء اليوم السبت.. شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية  المختلفة اليوم، ليستمر هذا الاستقرار الذي بدأ منذ  أسابيع سابقة، مما جعل هناك إقبال على شراء الدواجن اليوم في جميع الأسواق والمحلات التجارية.

 

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وصل  سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء  بالمزرعة ما بين  23 و24 جنيهًا،  فيما يصل سعر البيض بالسوق المحلى  نحو  26 إلى 28 جنيهً.


- كما سجلت الدواجن  البلدى اليوم  36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، فينا يصل  الساسو نحو 32 جنيهًا.

بورصة الدواجن.. سعر كرتونة البيض اليوم السبت


لم يطرأ تغيرا على سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ، حيث تراوح  بين 42 و45 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بمختلف المناطق 50 جنيهًا.

 

سعر البط اليوم السبت


يسجل  سعر البط المسكوفى عمر يوم واحد اليوم السبت نحو  15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

 

سعر السمان اليوم السبت


يبلغ  سعر  كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، بينما يسجل سعر  بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم السبت البورصة كرتونة البيض السمان اللحوم الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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