السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«متعملش نفسك ميت».. نصائح للنجاة من هجوم سمك القرش

سمكة قرش
سمكة قرش

أثار خبر مزاعم تعرض أحد رواد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بمنطقة العلمين لهجوم سمكة قرش، واعرضه لإصابات بالغة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد "الدستور" نصائح للنجاة من أسماك القرش:

- محاولة ضرب سمكة القرش في المناطق الحساسة لديها، مثل العينين والخياشيم والأنف، استهداف الزعانف أو البطن غير مُجدي.

- بينما يسبح القرش من حولك، حافظ على رأسك في حالة دوران وحاول الحفاظ على التواصل البصري قدر الإمكان.

- أسماك القرش تحب الكمائن وتتسلل للضحية من الخلف، ولذلك إذا كنت تستدير وتواجهها طوال الوقت فنسبة النجاة تكون كبيرة ولن تستطيع الهجوم بشكل مباشر.

- لا تمثل بأنك ميت، إذا وجدت نفسك في لقاء عدواني، وجه اللكمات والركلات إلى المناطق الحساسة، ولكن كن حذرا في اختيار هدفك.

- لا توجه لها ضربات تحت الأنف أو قرب الفم، واستخدم أي شيء معك لضربها وإعاقة حركتها.

- حاول الوقوف وراء القرش كي لا يراك وكي تؤمن المساحة خلفك.

- يمكنك الاختباء خلف الشعب المرجانية.

وكانت قد تلقت نجدة مطروح إخطارا  بتعرض شخص لإصابات بالغة  بقرية مراسى بالساحل الشمالى بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، والتهمت جزءا من ذراعه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف و تم نقله لمستشفى العلمين وتبين أنه يدعى  طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، مصابا بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى 

و تم إخطار الجهات المعنية بهجوم سمكة القرش وأخطر ت  مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث.

وتم إخطار الجهات المعنية بهجوم سمكة القرش وأخطرت مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث

مواقع التواصل بالساحل مواقع التواصل الاجتماعي أسماك القرش شواطئ بالساحل الشمالى الجهات المعنية سمكة قرش

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وائل لطفي

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