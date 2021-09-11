روسيا: سفارتنا فى أفغانستان مستمرة فى العمل

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن السفارة الروسية لدى أفغانستان لا تزال مستمرة في العمل وبأن روسيا عمدت إلى تنظيم طاقم السفارة.

وقال لافروف في منتدى للصحافة الحديثة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت: "سفارتنا مستمرة في العمل، لقد قمنا بترتيب موظفيها. غادر جميع أفراد الأسرة تقريبًا، أي النساء والأطفال. ومع ذلك، لا يزال أعضاء الفريق القادرون على القتال موجودون هناك، وهم يزودوننا بمعلومات مفيدة للغاية نعتمد عليها خلال الاتصالات مع شركائنا الأجانب".

وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لسحب قواتها من أفغانستان، شرعت طالبان في عملية هجومية واسعة النطاق وأعلنت 6 سبتمبر سيطرتها على البلاد بأكملها. وشكلت طالبان فيما بعد حكومة مؤقتة تتكون فقط من أعضاء الحركة.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.