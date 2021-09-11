على مدار 5 أيام .. قافلة جامعة عين شمس التنموية تخدم آلاف الأهالى بالشلاتين وحلايب وأبورماد (صور)

2787 مستفيدًا من الكشف المجاني بعيادات القافلة

2500 مستفيد من صرف العلاج مجانًا

توزيع 7 آلاف شنطة مواد غذائية وتموينية

إجراء 26 عملية جراحية مجانًا

5 حملات توعوية بمخاطر الإدمان وصحة المرأة والطفل

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر في خدمة الآلاف من أهالي مدن الشلاتين، حلايب، وأبو رماد ، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة.

وتم خلال القافلة توقيع الكشف المجاني على 2787 مواطنًا في عيادات (الرمد، العظام، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية، الباطنة، المخ والأعصاب، القلب، الأطفال، المسالك البولية، الصدر وغيرها) فضلاً عن قياس السكر والضغط وإجراء الأشعات والتحاليل المعملية، كما تم إجراء 26 عملية جراحية، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانًا من صيدلية القافلة لـ 2500 مستفيد.

كما تم تحويل 128 حالة لتلقي العلاج مجانًا بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة.

وتم أيضا توزيع 7 آلاف شنطة مواد غذائية وتموينية على الأهالي بالتنسيق مع هيئة الشئون الاجتماعية وطبقًا للكثافة السكانية للمدن الثلاث، تحتوى على سلع تموينية من زيت وسكر وأرز وشاى وفول ومكرونة وغيرها.

وعلى صعيد محور محو الأمية تم التنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تم عقد 50 اختبار تحديد مستوى وإجراء 25 استكتابًا، فضلاً عن تسليم 12 شهادة للمتحررين من الأمية.

كما ضمت فعاليات القافلة عقد 5 حملات توعوية ناقشت (تعاطي المخدرات.. الأسباب والآثار وطرق الوقاية والعلاج، وكذلك صحة المرأة والطفل) مع تقديم شرح للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تأتي ضمن خطة المبادرات الرئاسية لدعم حياة كريمة للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وقد أقيمت القافلة تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبالتعاون والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، ونظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة

قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة