«من غير فلاشة».. عمر كمال يحتفل بنجاح حفل شرم الشيخ

أحيا المطرب الشاب عمر كمال خلال الساعات الماضية حفله الجماهيري الكبير بشرم الشيخ مطبقًا قرار نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر الغناء لايف دون الاعتماد على "الفلاشة" أو طريقة البلاي باك.

واحتفل عمر كمال بنجاح الحفل الأول له بعد القرار ونشر فيديو لحفله الغنائي عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق عمر عليه قائلًا: "الحمد لله حفلة شرم الشيخ" وجاء الحفل بعد ساعات من نشره فيديو له وهو يقوم بالاستعداد لهذا الحفل بإجراء عدد من البروفات مع فرقته، وعلق قائلًا على الفيديو: "إحنا بفلاشة ماشي بفرقة ماشي مبنعطلش".

وتواجد في الحفل عدد كبير من الجمهور الذين تفاعلوا مع عمر وفرقته الموسيقية وسط تصفيق ورقص من جانب الجمهور.

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وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا صحفيًا تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية عدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو دون قصد، ما يثير عدم الوضوح لدى البعض وتعارض المعلومات مع الواقع.

وأكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن النقابة حازمة في قراراتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددًا على تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة، ابتداءً من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا على خلفية المشاجرات بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي الموسيقية بمنع الغناء دون تقديم الحفلات على طريقة اللايف، ومنع فكرة الغناء بلاي باك وإلا سيتعرض المطرب للعقوبات القانونية والتي تصل إلى حد الإيقاف من قبل نقابة الموسيقيين.