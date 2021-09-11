السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الهضيبى»: حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أنها خطوة جيدة جدًا في مجال حقوق الإنسان، خاصة لأنها تعظم وترسخ مفاهيم حقوق الإنسان فى مصر.

وقال الهضيبي فى تصريح لـ"الدستور"، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،  توضح للمواطنين أن حقوق الإنسان كثيرة وعظيمة لا تنحصر فى حق التعبير ولا حق الترشح والانتخاب بل حق الإنسان في الحياة وحقه فى بيئة نظيفة وحقه في سكن نظيف وآدمى، لافتًا إلى أن إزالة العشوائيات وإقامة مجتمعات سكنية متحضرة حق من حقوق الإنسان.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أنه طالب كثيرًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مطالبًا بوجود وزير دولة لحقوق الإنسان مع إلغاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي لا يعير لحقوق الإنسان أى أهمية وليس له أى دور ظاهر وواضح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسي، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه الخطوة الجيدة التى تضاف إلى الخطوات الكبيرة والعظيمة التى يتخذها من أجل دولة مصرية ديمقراطية عظيمة وحديثة وتتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ القانون الدستوري حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعي

جلال الهريدى: عبارة الوطن لا يترك أبناءه تجسدت جليًا في عهد الرئيس السيسي

بالتفصيل.. توصيات «الشيوخ» في قطاع الموارد المائية والري بخطة التنمية

«حماة الوطن» يثمن استجابة الرئيس السيسى لحالة الطفلة منة الله هشام

244.7 مليار جنيه استثمارات تستهدفها خطة التنمية بقطاع النقل

حزب التجمع ناعيًا محمود العربى: كان نموذجًا مشرفًا للرأسمالية الوطنية

«المهندسين» توضح عدة حقائق بشأن أموال صندوق المعاشات ومستشفى بدر

برلمانى: «هيومن رايتس» تستقى معلوماتها الكاذبة من مصادر جماعة الإخوان الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

وزير الخارجية: درسنا استراتيجيات أكثر من 30 دولة بشأن حقوق الإنسان.. وكرامة المواطن أولويتنا

ياسمين فؤاد: مصر أدركت مبكرًا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين

الطيران الإسرائيلى يغير على غزة ردًا على إطلاق قذيفة