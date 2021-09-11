«الهضيبى»: حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أنها خطوة جيدة جدًا في مجال حقوق الإنسان، خاصة لأنها تعظم وترسخ مفاهيم حقوق الإنسان فى مصر.

وقال الهضيبي فى تصريح لـ"الدستور"، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، توضح للمواطنين أن حقوق الإنسان كثيرة وعظيمة لا تنحصر فى حق التعبير ولا حق الترشح والانتخاب بل حق الإنسان في الحياة وحقه فى بيئة نظيفة وحقه في سكن نظيف وآدمى، لافتًا إلى أن إزالة العشوائيات وإقامة مجتمعات سكنية متحضرة حق من حقوق الإنسان.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أنه طالب كثيرًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مطالبًا بوجود وزير دولة لحقوق الإنسان مع إلغاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذي لا يعير لحقوق الإنسان أى أهمية وليس له أى دور ظاهر وواضح.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حقوق الإنسان شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس السيسي، موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسي على هذه الخطوة الجيدة التى تضاف إلى الخطوات الكبيرة والعظيمة التى يتخذها من أجل دولة مصرية ديمقراطية عظيمة وحديثة وتتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.