السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فيم فندرز يفتتح معرض صور عن هجمات 11 سبتمبر في لندن

المخرج الألماني الشهير
المخرج الألماني الشهير فيم فندرز

افتتح المخرج الألماني الشهير فيم فندرز معرضا في لندن الجمعة لصور فوتوغرافية التقطها تعكس الدمار الذي خلّفته اعتداءات الحادي عشر من شهر سبتمبر في نيويورك يأمل منه أيضا أن يقدّم "جمالا فوق الواقع".


ويضمّ معرض "فيم فندرز: فوتوغرافينغ غراوند زيرو" في متحف الحرب الإمبراطوري في جنوب لندن صورا بحجم كبير التقطتها المخرج المخضرم للدمار الذي لحق بالموقع بعد أقلّ من شهرين على الهجمات.


و تظهر الصور المؤثرة أنقاض برجي مركز التجارة العالمي والدخان ما زال متصاعدا منها، و في حين يقوم عمّال بتنظيف الموقع الذي أُطلقت عليه لاحقا تسمية "غراوند زيرو"، في شهر نوفمبر 2001.


و قال فندرز خلال افتتاح المعرض في العاصمة البريطانية "أردت أن يقول لي المكان شيئا ما، أن يوجّه إليّ رسالة". 


و استذكر أشعّة الشمس التي شقّت طريقها بين الأنقاض وسط الرماد الكثيف الخامد.


وكشف المخرج "برز جمال فوق الواقع رأيت فيه بصيص أمل بأن جمالا ما سيسطع".


و أعرب المخرج المعروف بأفلامه الفنية، من قبيل "بوينا فيستا سوشل كلوب" و "وينغز أوف ديزاير" و "باريس، تكساس" عن أمله في أن يشكّل "غراوند زيرو" رمزا "دائما للسلام و التعافي".


ولفت إلى أن التطوّرات الأخيرة في أفغانستان في ظلّ انسحاب الجنود الأميركيين وقوّات حلف شمال الأطلسي منها وعودة حركة طالبان إلى الحكم قد تضفي "رمزية خاصة" لصوره في نظر بعض الزوّار.


وخاض فيم فندرز الذي فرض نفسه كأحد عمالقة السينما الأوروبية و  الذي تربطه علاقة خاصة بالولايات المتحدة غمار التصوير الفوتوغرافي في مسيرته.


و قد نشرت صوره وعرضت في مواقع كثيرة حول العالم.


ويستمرّ معرض "فيم فندرز: فوتوغرافينغ غراوند زيرو" حتّى التاسع من شهر يناير.

المخرج الألماني الشهير فيم فندرز لندن صور فوتوغرافية الدمار نيويورك فيم فندرز

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وائل لطفي

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