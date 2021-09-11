بالمواصفات القياسية.. «الري» تتفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تحسين نوعية المياه بالترع والمصارف لمواجهة التحديات المائية الحالية.



ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى



وتفقدت لجنة برئاسة المهندس سامى الشابورى، رئيس الادارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس على إبراهيم محمد مدير عام الإدارة العامة للصيانة بالوجه البحرى، والدكتورة إيمان مصطفى محمود فودة مفتش رى بالإدارة المركزية، الأعمال الجارية لتنفيذ تأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل ترعة الشراقوة وترعة القراقول التابعة لزمام رى البحيرة، فى حضور أطقم الإشراف والتنفيذ، للتأكد من تنفيذ أعمال المشروع حسب المواصفات الفنية للعقد والتأكيد على ضبط الجودة.



كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، بحضور المهندس محمد هلال مدير عام رى البحيرة، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة حبيب، وإجراء إختبارات حقلية للتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، طبقاً لقرار وزارى رقم 2 لسنة 2021 بتشكيل لجان للتفتيش ومتابعة أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



وقال المهندس سامى الشابورى، إنه يتم مراعاة اقصى درجات ضبط الجودة، وإجراء كافة الاختبارات اثناء وبعد التنفيذ، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية واصول الصناعة، والتأكيد على أطقم الإشراف والتنفيذ بمتابعة يومية للأعمال.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لـ"الدستور"، على مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإلتزام التام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة، والتأكيد على إجراء إختبارات حقلية للتأكد من جودة المواد المستخدمة منها الخرسانات.

يتضمن المشروع القومى تأهيل وتبطين 7 آلاف كيلو متر طولى من الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهايات بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.