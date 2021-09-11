السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب سقط من قطار المحلة - المنصورة

القطار
القطار

لقي شاب مصرعه، إثر سقوطه من قطار المحلة - المنصورة في نطاق قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية أثناء اعتراضه أحد الأشخاص مجهول الهوية في محاولة سرقة التليفون المحمول الخاص به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى "أمجد. ا. ا " قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين أن الشاب مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبري وكان يستقل القطار القادم من محافظة الدقهلية وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية بسرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار.

وبمناظرة الجثة تبين أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه ودفع مرفق إسعاف الغربية برئاسة الدكتور مجدي عوض بسيارة إسعاف نقلت المتوفي من مكان الحادث إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي.

مصرع شاب أثر سقوطه قطار المحلة المنصورة نطاق قرية محلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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