السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1296 محضر إشغال طريق بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أيمن قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعًا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة وتمكنت من رفع 1296 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .

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