السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«لا أبحث عن العرسان».. أبرز تصريحات الفنانة سميرة سعيدة في برنامج «أبلة فاهيتا»

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تصدرت الفنانة سميرة سعيد تريند «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقائها في برنامج «أبلة فاهيتا» المذاع عبر فضائية «ON E».

وترصد «الدستور» أبرز تصريحات سميرة سعيد خلال البرنامج؛ كالتالي:

  • قالت إنها كانت متفوقة في الدراسى منذ  صغرها، مشيرة إلى أن شهرتها الغنائية كانت في عمر التاسعة، لافتة إلى أن بعد شهرتها انخفض معدل تفوقها الدراسي لانشغالها التام بالفن والغناء.
  • أكدت أنها قامت بتربية ابنها بطريقة جيدة معقبة «أنا مربتوش بـ الزنوبة والضرب والحاجات دى أنا لا عمر أبويا ولا أمي ضربون».
  • لفتت إلى أنها ذهبت لأول مرة الساحل الشمالي هذا العام، وقامت بإحياء حفلات هناك، مشيرة إلى أنها اعتادت كل عام الذهاب إلى الجونة. 
  • أشارت إلى أنها غير مدخنة خاصة أنها لا تحب رائحة السجائر مطلقا.
  • قالت: «أنا لا أبحث عن العرسان، استكفيت منهم».
  • نوهت إلى أنها باعت شقتها في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة، ولكنها ندمت على ذلك.
  • قالت «عندي ولد واحد اسمه شادي و5 كلاب وعندي قطط بس مبيدخلوش البيت لأنهم بتوع شوارع، وابني والكلاب سهلين في تربيتهم».
  • اعترفت أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل، مشيرة إلى أن أعلى وزن وصلت له كان 55 كيلو.

وحققت سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم «مون شيري»، بعد طرح الكليب الشهر الماضي، الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحه بأيام قليلة.

الساحل الشمالى عمليات التجميل سميرة سعيد برنامج ابلة فاهيتا ON E تريند جوجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

ياسمين فؤاد: مصر أدركت مبكرًا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ

وزير الخارجية: درسنا استراتيجيات أكثر من 30 دولة بشأن حقوق الإنسان.. وكرامة المواطن أولويتنا

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين

الطيران الإسرائيلى يغير على غزة ردًا على إطلاق قذيفة