«لا أبحث عن العرسان».. أبرز تصريحات الفنانة سميرة سعيدة في برنامج «أبلة فاهيتا»

تصدرت الفنانة سميرة سعيد تريند «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقائها في برنامج «أبلة فاهيتا» المذاع عبر فضائية «ON E».

وترصد «الدستور» أبرز تصريحات سميرة سعيد خلال البرنامج؛ كالتالي:

قالت إنها كانت متفوقة في الدراسى منذ صغرها، مشيرة إلى أن شهرتها الغنائية كانت في عمر التاسعة، لافتة إلى أن بعد شهرتها انخفض معدل تفوقها الدراسي لانشغالها التام بالفن والغناء.

أكدت أنها قامت بتربية ابنها بطريقة جيدة معقبة «أنا مربتوش بـ الزنوبة والضرب والحاجات دى أنا لا عمر أبويا ولا أمي ضربون».

لفتت إلى أنها ذهبت لأول مرة الساحل الشمالي هذا العام، وقامت بإحياء حفلات هناك، مشيرة إلى أنها اعتادت كل عام الذهاب إلى الجونة.

أشارت إلى أنها غير مدخنة خاصة أنها لا تحب رائحة السجائر مطلقا.

قالت: «أنا لا أبحث عن العرسان، استكفيت منهم».

نوهت إلى أنها باعت شقتها في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة، ولكنها ندمت على ذلك.

قالت «عندي ولد واحد اسمه شادي و5 كلاب وعندي قطط بس مبيدخلوش البيت لأنهم بتوع شوارع، وابني والكلاب سهلين في تربيتهم».

اعترفت أنها خضعت للعديد من عمليات التجميل، مشيرة إلى أن أعلى وزن وصلت له كان 55 كيلو.

وحققت سميرة سعيد، نجاحًا كبيرًا بأحدث كليباتها الذي يحمل اسم «مون شيري»، بعد طرح الكليب الشهر الماضي، الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحه بأيام قليلة.