السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 85 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة في الجيزة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار وتم تحرير 85 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 85 قضية تموينية، تنوعت ما بين 10 عدم حمل شهادة صحية و12 عدم الإعلان عن أسعار و11 إدارة منشأة بدون ترخيص و14 بيع بأزيد من السعر الرسمي و15 إنتاج خبز ناقص الوزن و11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق منفصل شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

وتمكنت الجهود من ضبط (1113) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر التموينى – وأمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية – لقيامهما بالتصرف فى (60 طن سكر تموينى سائب) والسامح بتوريد الكمية المشار إليها لمخزن تابع لمصنع الأول بالمخالفة لبنود التعاقد ، وقدرت القيمة المالية (510,000 جنيه) بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى لقطع الغيار المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" شائعة الإستخدام بمراكز صيانة السيارات والأجهزة المنزلية المعمرة غير المرخصة والتى تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعى مجالاً للدعاية والإعلان عن نشاطها، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة بالإشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – الغربية – البحيرة – المنوفية – كفرالشيخ) بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (38) قضية بإجمالى مضبوطات (6798) قطعة غيار لأجهزة كهربائية مُعمرة وسيارات – 1500 متر مواسير وأسلاك، جميعها مهربة جمركيا "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها.

وتمكنت الجهود من ضبط (14 طن "كبدة وقلوب مُجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (3,650 طن "مفروم لحوم) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة.

وزير الداخلية محافظة القليوبية ضبط مباحث التموين الداخلية أمن جرائم الغش التجاري مالك مصنع مغشوش 4 طن كبدة قطع الغيار

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وائل لطفي

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