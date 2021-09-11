السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يترأسون قداس عيد النيروز بمقر مطرانياتهم

الأنبا غبريال،
الأنبا غبريال،

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد النيروز، وذلك وسط  إجراءات احترازية مُشددة من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

إذ ترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات قداس عيد النيروز بمقر مطرانياتهم بمشاركة عدد محدود من الكهنة والشعب القبطي.

فترأس الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، صباح اليوم، صلاة قداس عيد النيروز بكنيسة السيدة العذراء مريم ببني سويف مقر المطرانية، شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي، عددًا من الكهنة والشعب القبطي مٌتخذين كافة الإجراءات الأحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الإجتماعي، وأرتداء الكمامات وفردًا في كل دكة .

ومن جهته ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة قداس عيد النيروز بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي، عددًا من الكهنة والشعب القبطي مٌتخذين كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات وفردًا في كل دكة.

معنى كلمة نيروز؟

النيروز أوعيد رأس السنة المصرية هو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وقد أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية (ني - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل.

وعندما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السي كعادتهم (مثل أنطوني وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولإرتباط النيروز بالنيل أبدلوا حرف الراء بحرف اللام فصارت نيلوس، ومنها أشتق العرب لفظة النيل العربية.

أما عن النيروز الفارسية فتعني اليوم الجديد (ني = جديد, روز= يوم) وهو عيد الربيع عند الفُرس ومنه جاء الخلط من العرب.

 فكلمة (أزمو) التى نستخدمها فى التسابيح القبطية مثل الهوس الثالث وتعني سبحوا وباركوا. وعِوضًا عن كتابة القرار كامل بنصه إختصروا إلى كلمة واحدة توضع فوقها خط لتوحي للقارئ بتكميل الجملة، وأصبحت نياروس ومعناه الكامل ""عيد مباركة الأنهار"".

القبطية الأرثوذكسية بمناسبة بداية السنة القبطية الجديدة (١٧٣٨ للشهداء) والتي تبدأ السبت المقبل، وتحتفل الكنيسة القبطية بها بإقامة القداسات في كنائسها بمصر والخارج.

يذكر أنه هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جاءت تهنئة البابا قبيل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة.

وقال البابا في تهنئته: “في البداية أود أن أهنئكم بعيد الشهداء، عيد النيروز وبداية سنة قبطية جديدة اللي هنحتفل بها ، وعيد النيروز من أقدم الأعياد، وهو العيد الذي نفتتح به السنة القبطية، وهذا التاريخ إبتدى سنة ٢٨٤ ميلادية في وقت الطاغية دقلديانوس أحد أباطرة الرومان”. 

وتابع "في الزمن ده ابتدى عصر اضطهاد شديد ولذلك أخذه الأقباط الأولون وجعلوه بداية لتقويم خاص بهم.

وواصل: أن السنة القبطية هي سنة حسابية كل شهورها ٣٠ يوما لا تزيد ولا تقل في بعض الشهور ويضاف لها الشهر رقم 13 ونسميه الشهر الصغير أو أيام النسي عشان ضبط التقويم حسابيًا وكتابيًا.

مُضيفًا: كل المناسبات الكنسية قائمة على التقويم القبطي وبيظبط كل أعيادنا وأصوامنا وكل أعياد القديسين وتذكارتهم وكل يوم في الكنيسة بنقرأ تاريخ اليوم من خلال السنكسار ونقول نعيد في هذا اليوم لتذكار قديس أو شهيد أو مناسبة كنسية مهمة والكنيسة ماشية على هذا النظام، وطبعًا إحنا بنعيشه على المستوى الشعبي من خلال البلح والجوافة والرموز الجميلة اللي فيهم وبتبقى أيام فرح من أول توت أول شهر لحد يوم ١٧ توت اللي بنحتفل فيه بعيد الصليب وبيكون أول الأعياد اللي بنحتفل بها في السنة الجديدة بعد احتفالنا بالبداية بتاعتها.

الكنيسة القبطية البابا تواضروس كنيسة السيدة العذراء كاتدرائية الملاك ميخائيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات الاحترازية إجراءات احترازية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اساقفة الكنيسة الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية كافة الاجراءات الاحترازية كنيسة السيدة العذراء مريم لكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسي أساقفة الكنيسة القبطية الانبا غبريال أسقف بني سويف أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي صلوات القداس الإلهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«علمية كورونا»: الفيروس مستمر معنا.. سيصبح مثل نزلات البرد والزكام

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

ياسمين فؤاد: مصر أدركت مبكرًا أهمية إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ

ممرض واقعة «السجود للكلب» بالتحقيقات: حاولت أهون على الطبيب فأهاننى

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين

الطيران الإسرائيلى يغير على غزة ردًا على إطلاق قذيفة