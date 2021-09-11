«نساء مصر» تهنئ الأقباط بعيد النيروز: سنظل فى تماسك أبد الدهر

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة عيد النيروز، داعية المولى عز وجل أن يعيده بالخير واليمن والبركات على الشعب المصري أجمع.

وأضافت العبسي، في بيان لها، أن أعياد الإخوة الأقباط تمثل أعيادًا للشعب المصري بجميع طوائفه، مؤكدة أن التلاحم الوطني سيظل متماسكًا بين عنصري الأمة أبد الدهر، ولن تستطيع قوى الشر والظلام التفرقة بينهما أو إحداث أي فتنة بينهما.

وأكدت أن عنصري الأمة سيظلان في رباط إلى يوم القيامة، وتجمعهما أواصر الود والسلام والاحترام المتبادل، والجميع يرفع لواء الوطن أولًا وأخيرًا، والمصلحة العليا للبلاد هي الهدف السامي لدى الشعب المصري أجمع.

وتابعت أن هذه المناسبات تُظهر دائمًا معدن الشعب المصري الأصيل في التعامل مع بعضه البعض، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية جراء التصدي لجائحة كورونا، وتداعياتها السلبية، وكذلك التصدي لقوى الشر التي تريد تفتيت الدولة، وتشويه ما تم من إنجازات.

وطالبت العبسي، جموع المصريين بالتلاحم والتماسك لتعيش الدولة المصرية في حالة من الأمن والاستقرار، ورفع راية التنمية والتعمير، وأن يعمل كل شخص في مكانه بجهد وإخلاص من أجل أن يظل هذا الوطن في مقدمة الأمم.