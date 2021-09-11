السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

اندلعت صباح اليوم السبت مواجهات على مدخل بيت لحم الشمالي، مظاهرات تنديدا باعتقال الأسرى الأربعة الذين حرروا أنفسهم مع أسيرين آخرين من سجن جلبوع، يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "مسيرة طلابية انطلقت صوب المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات".

واعتقلت  الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الأسيرين زكريا الزبيدي 46/ عاما/ من مخيم جنين، ومحمد عارضة39/ عاما/ من بلدة عرابة، قرب بلدة الشبلي أم الغنم على سفوح جبل طابور في الجليل الأسفل، في مرج ابن عامر، بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة، ويعقوب قادري.

واعتقلت القوات الإسرائيلية  الليلة الماضية، الشاب محمد عايد الحمود 18/ عاما/ من مخيم عايدة شمال بيت لحم، خلال المواجهات التي اندلعت على المدخل الشمالي للمدينة، تنديدا باعتقال الأسيرين العارضة وقادري.

كما خرج العشرات من الشبان في مخيم الدهيشة، جنوبي بيت لحم في مسيرة جابت الأحياء والأزقة، تنديدا باعتقال الأسيرين العارضة وقادري.

وحمل المشاركون في المسيرة إسرائيل  المسؤولية عن حياتهما، و"حياة كافة الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية من إدارة السجون".

وفي سياق متصل، قد أشاد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني الثلاثاء بتمكن ستة معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي.

قال اشتية في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله "من حق كل أسير أن يبحث عن حريته".

وأضاف: "نُحّمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن".

وهرب ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الإثنين على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع. 

وتواصل قوات أمنية إسرائيلية أعمال البحث والتمشيط عن المعتقلين الهاربين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي لها خمسة من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

وأضاف النادي في بيان له "وفقا للمتابعة تمثلت هذه الإجراءات، بعملية نقل كانت أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن ‘جلبوع‘ حيث تأكد نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن ‘النقب‘ وهم من بين نحو (90) أسيرا يقبعون فيه".

بيت لحم الشمالي اعتقال الأسرى قنابل الغاز القدس الاحتلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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