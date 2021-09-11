«الغزل والنسيج»: تنسيق مصري- فلسطيني في القضايا المشتركة

50٪ تخفيض للفلسطينيين على الشقق الفندقية المملوكة للنقابة

أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، على أن القضية الفلسطينية على رأس الاهتمام، وأن الدعم للنقابيين الفلسطينيين لا محدود، في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وآثاره السلبية على العمل وحقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح إبراهيم، لوفد من قيادات الاتحاد العام لعمال فلسطين بقيادة الأمين العام عبد القادر عبد الله الكابولي، ونائبه بفرع لبنان غسان بقاعي، ومحمد اقنيبي عضو الأمانة العامة، رئيس دائرة العلاقات الدولية في الاتحاد العام لعمال فلسطين، وعيد النامولي رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع مصر، وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وحضر من الجانب النقابي المصري، طه محمد محمود عضو مجلس إدارة النقابة العامة، ورئيس نقابة شركة الدقهلية للغزل، وحسني عبد الله أمين عام اللجنة النقابية بشركة الدقهلية للغزل.

وأعلن عبد الفتاح إبراهيم، خلال اللقاء عن دعم للفلسطينيين المقيمين بجمهورية مصر العربية أو القادمين من الخارج، وذلك بتخفيض بنسبة 50% في الغرف والشقق الفندقية المملوكة للنقابة العامة في القاهرة والإسكندرية، موضحا أن ذلك سيكون ضمن بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع القاهرة، مؤكدا على استمرار التنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لعمال فلسطين خاصة فيما يخص التدريب والتثقيف، وتبادل الخبرات.

وشرح إبراهيم للوفد الفلسطيني، مناخ الاستثمار المستقر وحالة الأمن والأمان التي تعيشها مصر، وكذلك دور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات التي واجهت مصر خاصة خلال العشر سنوات الماضية، كما شرح للوفد الفلسطيني استراتيجية النقابة العامة ودورها في تقديم كافة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدريبية لعمالها، والاستغلال الأمثل لموارد النقابة، وقيامها بدور المحامي المخلص لتوصيل كافة المطالب والتحديات التي تواجه العمال إلى صناع القرار.

وتحدث عبد القادر الكابولي عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ووصفه بأنه محوري وأساسي، مذكرا بالدور المصري في ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الدعم المصري الكبير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بفتح المعابر وعلاج المصابين والجرحي، وتبني مبادرة وقف إطلاق النار، والمشاركة في إعمار القطاع.

وتطرق إلى المعاناة التي يعانيها عمال فلسطين تحت الاحتلال، موضحا أن عمال فلسطين يعيشون الآن في ظل أوضاع صعبة تحت الاحتلال، راصدا تصديهم اليومي لممارسات سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وقال، إن عمال فلسطين على الدوام هم طليعة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، حيث قدمت الحركة العمالية الفلسطينية التضحيات الجسام وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى وتحملت في الوقت نفسه، وما تزال تتحمل المسؤولية الكبيرة في التصدي لسياسات الاحتلال وممارساته المدمرة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستوى المعيشي والتنموي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد محمد اقنيبي، بالتعاون مع النقابات العمالية المصرية، وعلى رأسها النقابة العامة للغزل والنسيج، مع الاتحاد العام لعمال فلسطين باعتباره الممثل الشرعي لعمال فلسطين، والذي أعربت كافة النقابات المصرية عن التعاون والتنسيق معه، وتنظيم الدورات التدريبية والتوعوية بما يصب في خدمة العمال الفلسطينيين، ولصالح القضية الفلسطينية.

وأعرب اقنيبي عن مناخ الاستقرار والأمن والأمان الذي تشهده مصر خلال هذه الأيام، مثمنا دور العمال المصريين في مساندة الدولة المصرية التي انتصرت على الإرهاب وتشهد الآن نهضة صناعية واقتصادية كبيرة.

يأتي هذا اللقاء، تزامناً مع فعاليات عمالية شهدتها مصر إلى مدار الأسبوعين الماضيين، وهي، المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات عمال مصر الذي شارك فيه ممثلون عن 10 اتحادات عمالية عربية و11 اتحاد عمالي عربي مهني، ومؤتمر العمل العربي، والذي نظمته منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربي، و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.