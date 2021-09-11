«التموين»: صرف 55% من مقررات سبتمبر التموينية
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين التجارة الداخلية، تلقى تقريراً من شركتي الجملة يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية فى 10 أيام من شهر سبتمبر إلى 55%، مؤكدا أنها نسبة جيدة خاصة مع إقبال المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم.
وكشف التقرير، أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (العامة – المصرية) تضخ يومياً لمنافذ صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ 4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة 800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة الي ضخ ألف طن أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الاخري التي تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، وعلب الكبريت.
وأكد أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها والمنصرفة لمنافذ التوزيع، موضحا أن عدد المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.