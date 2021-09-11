السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التموين»: صرف 55% من مقررات سبتمبر التموينية

التموين
التموين

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين  التجارة الداخلية، تلقى تقريراً من شركتي الجملة ‏يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية فى 10 أيام من شهر سبتمبر إلى 55%، مؤكدا أنها نسبة جيدة خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم.

وكشف التقرير، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية (العامة – المصرية) تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة الي ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الاخري التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأكد  أحمد كمال، أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد علي جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، موضحا أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.

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