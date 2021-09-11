السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

محكمة أمريكية: لن يسمح لـ «آبل» إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق

شركة آبل
شركة آبل

قضت محكمة أمريكية بأنه لن يسمح لشركة آبل Apple بعد الآن إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق أي منعهم من توفير روابط أو اتصالات أخرى توجه المستخدمين بعيدا عن الشراء داخل التطبيق من Apple.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية، أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز أصدرت القرار في محاكمة تمت مراقبتها عن كثب بين Apple و Epic Games.

وينهي القرار الجزء الأول من المعركة بين الشركتين حول سياسات متجر تطبيقات آبل Apple وما إذا كانت تخنق المنافسة.


وفازت Apple في 9 من 10 تهم، لكنها ستضطر إلى تغيير سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها وتخفيف قبضتها على عمليات الشراء داخل التطبيق.


وتقدم بضغط من الهيئات الناظمة والمحاكم في بلدان عدّة، "أبل"، تنازلات لمنتجي التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة لطالما تشبّثت بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثّر بتاتا في هيمنتها على هذا القطاع.


وكانت الشركة التي تتّخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرّا لها، قد أعلنت الأربعاء، أنها ستسمح لبعض المطوّرين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطًا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تتراوح بين 15 و30%.

ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ سنة 2022، بادرة أولى صدرت عن "أبل" الأسبوع الماضي، تخوّل مطوّري التطبيقات إبلاغ المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في متجر التطبيقات "آب ستور".


وأكّد جوشوا ديفيس، الأستاذ المحاضر في الحقوق في جامعة سان فرانسيسكو والمتخصّص في شؤون المنافسة أن "هذه التنازلات مذهلة إلى حدّ كبير"، مشيرًا إلى أنه "عندما تُتّهم شركة بالإخلال بمبادئ المنافسة، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بعنصر محوري في نموذجها الاقتصادي، من النادر جدّا أن تغيّر ممارساتها"، قبل إلزامها بالقيام بذلك.


وتواجه المجموعة بالفعل إجراءات شنّها الاتحاد الأوروبي ضدّها "لإخلالها بمبادئ المنافسة" عبر متجرها للتطبيقات.


وهي أيضا تنتظر قرار قاضية فدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو "إبيك غيمز". وقد رفعت هذه الأخيرة دعوى أمام القضاء الأميركي متّهمة عملاق التكنولوجيا باستغلال هيمنته على القطاع.

واشنطن أبل محكمة أمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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