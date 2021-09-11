«الصحة» توجه بإعداد تقرير شامل عن نتائج التحقيق في واقعة فيديو الطبيب

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه فور انتهاء عمل اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة أمس للتحقيق في واقعة فيديو الطبيب سيتم إعداد تقرير عن الواقعة ورفعة لوزيرة الصحة والسكان وعرضه عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الطبيب صاحب الواقعة وذلك بعد عرض التقرير ومناقشته مع كافة الجهات المختصة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة فيديو الطبيب داخل أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «مجاهد» أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد «مجاهد» حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض "بحسب الفيديو المتداول" بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية.

وفى نفس السياق، أعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى الذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

وأعلنت النقابة عن تحويل الطبيب صاحب الواقعة الى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير احترام وتقدير كل أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.