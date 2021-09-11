كازاخستان تسجل 3 آلاف و676 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم السبت، 3 آلاف و676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 835 ألفا و924 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 5 آلاف و992 حالة شفاء تام؛ ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 753 ألفا و970 حالة، مضيفة أن عدد مصابي (كوفيد-19) الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 84 ألفا و262 مريضا، منهم 21 ألفا و714 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وما تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 12 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي جائحة "كورونا" بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار (كوفيد-19).

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة الكازاخية أمس أن 7 ملايين و10 آلاف و302 شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.