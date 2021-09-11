السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيضاء» بـ25 جنيها.. استقرار أسعار الدواجن اليوم

دواجن
دواجن

شهدت  أسعار الدواجن، في الأسواق، اليوم السبت استقرارا في الأسواق، وسجلت أسعار لحم فراخ بيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو جرام الواحد، ولحم فراخ ساسو بين 43-44 جنيها للكيلو جرام الواحد، ولحم الفراخ البلدي بين 36-37 جنيها للكيلو جرام الواحد، وسجلت أسعار لحم أمهات أبيض بين 20-21 جنيها للكيلو جرام الواحد.

وسجلت أسعار البط كالأتي: لحم بط فرنساوي بين 24-24.5 جنيه للكيلو جرام، وسعر لحم البط المسكوفي في حدود 47.25 جنيه للكيلو جرام، وسعر حم البط المولار بين 31-32 جنيها للكيلو جرام.

وجاءت أسعار البيض لتشهد ثباتا عن الارتفاعات الأخيرة التي حدثت بسبب نقص المعروض وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق، وهو ما قفز بالأسعار إلى حاجز الـ50 جنيها لكرتونة البيض في بعض الأحيان.

وجاءت أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي وفقا للبورصات الرئيسية للبيض كبورصة الحمامي وبروصة الجوهري وبورصة الصحراوي متوازنة وهي أكثر البورصات التي تشهد تداول كبير للبيض بانواعة الثلاثة، وجاءت اسعار البيض اليوم السبت كالأتي:بيض أحمر من 43-43 جنيه للكرتونة، وبيض أبيض: من 39-40 جنيها للكرتونة، وبيض بلدي من 48-49 جنيها للكرتونة.

وكان  عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الانتاج الداجني بالغرف التجارية، قد أكد أن ارتفاع التكلفة الفعلية للدواجن خاصة الأعلاف والتي تجاوزت جاجز 7 الآلاف جنيه لبعض الأصناف من الأعلاف وبلغ سعر طن الذرة الصفراء 5350 جنيها للطن والتي هي أساس مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى فول الصويا التي تجاوزت اسعارها 10الاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن تكلفة توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين بالإضافة إلى توفير الأعلاف الجيدة لصغار المربين، وكذلك الأمصال الفعالة ضد الفيروسات ومعظمها مستوردة، وهو ما زاد من أعباء المربين للخروج من دورات الدواجن، وبالتالي ارتفعت تكلفة الدجاجة بالمزرعة من 23 جنيها إلى 25 جنيها بأوزان تتراوح بين 1500 إلى 2000 جرام.

الفراخ ب25 جنيه والبيض ب39 استقرار أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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