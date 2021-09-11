بنسبة 4.23%.. تأهيل 19715 كيلو متر من المساقى بالأراضي القديمة

تعمل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك على تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وتستهدف الخطة التوسع في استخدام وتطبيق نظم الرى الحديث فى مساحة إجمالية تقترب من أربعة ملايين فدان، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.



وانتهت قطاعات الرى، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم السبت، من تنفيذ تأهيل 19،715 كيلو متر من المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 4،23 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى ست محافظات هى "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل.

ونفذت قطاعات وزارة الرى، السبت، 4،035 كيلو متر من إجمالي 106،56 كيلومتر فى محافظة القليوبية، فيما تم تنفيذ 13،855 كيلو متر من تأهيل المساقى بمحافظة الفيوم ضمن خطة تنفيذ 200،5 كيلو متر.



رفع وعى المزارعين بأهمية الرى الحديث



من جهته، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة، ورفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري لترشيد إستهلاك المياه.