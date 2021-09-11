السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام: رئيس البرلمان العراقى يزور القاهرة الثلاثاء المقبل

الحلبوسي
الحلبوسي

يصل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى القاهرة الثلاثاء المقبل في زيارة رسمية.


وذكرت صحيفة " الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم السبت أن الحلبوسي سيقوم بالزيارة استجابة لدعوة من مجلس النواب.

ويلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددًا من المسئولين المصريين، كما سيتم التوقيع على اتفاقية مع مجلس النواب المصري بهدف تبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

وفي سياق متصل، دعا العراق ممثلاً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية علاء جواد الساعدي- في مداخلة له في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا- دعم العراق لجميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة.

وأشار الساعدي وفقًا للبيان إلى "الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في جمهوريَّة العراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود"، منوهًا بأن "العراق الذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله".

جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد

وشَخَّصَ الساعدي في مداخلته "الحاجة إلى الإعلان عن ضرورة إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد"، متابعًا: "وبالتالي فإننا نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة".

ولفت إلى أن "العراق ودولاً أخرى تعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذًا آمنًا ومستقرًا لها"، مبينًا أن "قوانين تلك الدول أضحت توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صدٍ يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعية إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي".

رئيس البرلمان العراقي القاهرة الحلبوسي مجلس النواب الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-9-2021

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

الرئيس السيسى يصل مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تقبض على اثننين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة