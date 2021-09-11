التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل ورشة نجارة بالغربية

صرحت نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية بدفن شاب لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل ورشة النجارة التي يعمل بها بقرية أبشواي الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بمصرع "محمود. ا. غ " 30 سنة عامل، صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل ورشة نجارة بقرية أبشواي الملق بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق بحث برئاسة الرائد سمير البحيري رئيس المباحث، وتبين من المعاينة أن المتوفى يعمل بإحدى ورش النجارة بقرية أبشواي الملق وأثناء قيامه بتوصيل الكهرباء لأحد ماكينات تقطيع الأخشاب صعقه التيار الكهربائي فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي أمرت بقرارها السابق.