طلاب الثانوية العامة يمتحنون الجغرافيا والكيمياء «دور ثان» اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم، شعبة (العلوم والرياضيات)، امتحان الكيمياء بإجمالي 25045 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 10627 طالبا وطالبة.

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 2 طالب طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد 2 طالب طالبة.

وأدى صباح أول أمس، طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالب/طالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب/طالبة، وذلك في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثانى) للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالة غش واحدة فى محافظة الجيزة حيث تم ضبط الطالب (م.أ.أ) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الديناميكا) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.