السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتقليل الفاقد.. تأهيل وتبطين 2491 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها 

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم اليوم السبت، الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2491،263  كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  7،211 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وحل أزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

جودة المحاصيل الزراعية وتحسين نوعيتها 

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين ، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأوضح غانم أنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكد المتحدث الرسمى أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى.

ينفذ المشروع القومى لتأهيل 7 آلاف كيلو متر في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج و أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة و القاهرة والقليوبية و المنوفية و الغربية و كفر الشيخ و الشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".
 

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وائل لطفي

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