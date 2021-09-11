السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاليفورنيا توافق على تسريع عملية إنهاء حياة المصابين بأمراض لا شفاء منها

أطباء
أطباء

وافق مشرعو ولاية كاليفورنيا الأمريكية  على تشريع لتسهيل قيام المصابين بأمراض لا شفاء منها بإنهاء حياتهم من خلال تسريع وتسهيل عملية حصول الميئوس من حالتهم وعلى وشك الوفاة في الولاية على وصفات لجرعات قاتلة من العقاقير.
 

وتأتي هذه الموافقة بعد خمسة أعوام من سماح كاليفورنيا للأطباء بوصف جرعات مميتة من العقاقير للمصابين بأمراض لا شفاء منها الذين يريدون تناولها بأنفسهم لإنهاء حياتهم.
 

وتمت إحالة مشروع القانون إلى حاكم الولاية جافين نيوسوم لاتخاذ قرار بشأن التوقيع عليه ليصبح قانونا.
 

ويتطلب القانون الحالي من المرضي تقديم طلبين شفهيين إلى الأطباء بفارق زمني 15 يوما وطلب مكتوب موقع عليه ومؤرخ وبشهادة شخصين بالغين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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