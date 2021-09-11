بيلاروس تتصدر جدول أعمال ميركل خلال زيارتها الأخيرة لبولندا كمستشارة

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وارسو اليوم السبت، حيث تبحث مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي قضية الهجرة من الحدود الشرقية لأوروبا وفيروس كورونا.



كما تقوم ميركل خلال الزيارة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.



وتأتي الزيارة في الوقت الذي يثير فيه الوضع على حدود بولندا مع بيلاروس مخاوف متنامية داخل الاتحاد الأوروبي.



وقد اتهمت حكومات بولندا وليتوانيا ولاتفيا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بمساعدة اللاجئين على الوصول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بأعداد كبيرة، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مينسك.



وقال مسؤولون إن ميركل ومورافيكي سيبحثان أيضا تطورات وباء فيروس كورونا ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.