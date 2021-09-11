الطيران الإسرائيلى يغير على غزة ردًا على إطلاق قذيفة

أغارت طائرات ومروحيات إسرائيلي، الليلة الماضية، على مواقع لحركة "حماس" ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من ​غزة​ نحو إسرائيل مساء الجمعة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، في تصريح قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنهم أغاروا على "نقطة تستخدم لاطلاق نيران رشاشات، منشاة تدريب، موقع لتخزين وسائل قتالية يقع بالقرب من مدرسة ومساجد، ومجمع عسكري يحوي على مصنع اسمنت لبناء أنفاق إرهابية".

وكانت قد سمعت صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية في منطقة غلاف غزة.

وجاء ذلك على خلفية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بسبب عملية البحث عن الأسرى الفارين وإعادة اعتقال عدد منهم.

وعلى صعيد آخر، يصوت مجلس مدينة بيرلنجتون الأمريكية يوم الإثنين المقبل على مشروع لتبني برنامج لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، جاء في نص مشروع القرار أن "مجلس مدينة بيرلنجتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل، ويعلن تأييده للحركة".

ويدعو مشروع القرار إلى "ممارسة الضغوط على إسرائيل لتلبي ثلاثة مطالب، هي إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكافة الأراضي العربية و تفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194".

ويحث القرار مجلس مدينة بيرلنجتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية فيل سكوت على مطالبة الرئيس جو بايدن بقطع جميع المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

ويشير القرار الى أن "الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و القدس الشرقية و قطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967 فيما ترزح غزة تحت حصار عسكري و اقتصادي منذ عام 2007".