السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

جونسون: منفذى هجمات 11 سبتمبر لم يزعزعوا الإيمان بالحرية والديموقراطية

جونسون
جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في رسالة مسجلة عرضت اليوم السبت في حديقة لندن الأولمبية خلال فعالية مخصصة لإحياء ذكرى مأساة 11 سبتمبر، إن منفذي هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة لم يتمكنوا من زعزعة “الإيمان بالحرية والديموقراطية”.

 

وقال جونسون: "بينما فرض الإرهابيون عبء الحزن والمعاناة، وفي حين أن التهديد مستمر اليوم، يمكننا القول الآن (...) إنهم لم ينجحوا في زعزعة إيماننا بالحرية والديموقراطية".


وأضاف :"لم ينجحوا في تقسيم دولنا وفي جعلنا نتخلى عن قيمنا أو جعلنا نعيش في خوف دائم".

 

وتابع:   إن "واقع أننا نجتمع اليوم - في الألم ولكن أيضا في الإيمان والتصميم - يُظهر فشل الإرهاب وقوة الروابط التي توحدنا".

 

يأتي هذا فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن  إلى الوحدة الوطنية مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة 2977 فردا، واصفا الوحدة بأنها أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.
 

وأشاد بايدن في تسجيل مصور بالبيت الأبيض بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.
 

وأقر الرئيس الأمريكي أيضا "بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية - الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم" مشيرا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها.
 

وأوضح قائلا "بالنسبة لي الدرس الرئيسي من (هجمات) 11 سبتمبر هو أننا وفي أشد المواقف، وسط الشد والجذب...والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا".
 

ونشر البيت الأبيض التسجيل المصور عشية الذكرى السنوية العشرين التي سيحييها بايدن بزيارة المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجوم.


و علي صعيد آخر ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19  ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

 

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل".

 

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

رئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هجمات 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر الإرهابية الرئيس الأمريكي جو بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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