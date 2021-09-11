مصر للطيران: تسيير 48 رحلة جوية لعدة عواصم عالمية.. اليوم

تسير مصرللطيران اليوم السبت ١١ سبتمبر، ٨٤ رحلة جوية، بمعدل ٦٣ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا،لاجوس، أكرا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، برلين، أبوظبي، موسكو،فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، ميونيخ، عمَان، البحرين، لارناكا، بيروت، الشارقة، الكويت نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، و١٨رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ١١الف راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المروردون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحةوالسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعطيم الموظفين بالجهاز الإداريوالمواطنين أيضا ضد فيروس كورون

في الوقت نفسةً الشركة الوطنية مصر للطيران عن رطرحت مزايدة علنية بالمظاريف المغلقة لبيع ٧ طائرات

من طراز A320-200



وقالت الشركة في اعلانها أنه سيتم فتح المظاريف للبيع يوم 4 أكتوبر المقبل على أن يصل التأمين الابتدائي إلى 50 ألف دولار لكل طائرةسيتم تقديم عطاء عليها، ومنح كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في الشراء مجانا بمقر الشركة الوطنية مصر للطيران. بمطار القاهرةالدولي.