السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الأثيوبية توقف عمل أطباء لا حدود وسط تدهور الوضع الإنسانى فى تيجراى

تيجراى
تيجراى

قالت “هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية الحكومية” في تقرير لها نشره على موقعها الالكتروني ان الوضع الانساني في تيجراي في شمال أُثيوبيا تدهور تماما، وأشارت إلى أن الحكومة الأثيوبية أوقفت منظمة أطباء بلا حدود (MSF) عن العمل ، حيث توقفت مساعداتها الطبية والإنسانية لتيجراي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن "الأمر بوقف مساعداتنا الطبية والإنسانية يأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في إثيوبيا"، وتتابع قائلة: "لقد أوقفنا جميع الأنشطة في مناطق أمهرة وغامبيلا والصومالية الإثيوبية وكذلك غرب وشمال غرب تيغراي".

وتابعت المنصة النمساوية: ان الحكومة الأثيوبية تعوق عمل المنظمات الدولية وتعوق تقديم مساعدات انسانية للمتضررين في تيجراي التي مزقتها الحرب.

 

و كانت الحكومة الأثيوبية قد بررت وقفها العديد من منظمات الاغاثة الدولية في أثيوبيا، مثل منظمة أطباء بلا حدود هولندا والمجلس النرويجي للاجئين، بأن هذه المنظمات  من توظف موظفين دون تصريح العمل اللازم،  كما اتُهمت الحكومة الأثيوبية،  منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين بنشر معلومات مضللة عبر الشبكات الاجتماعية ، بينما استخدمت منظمة أطباء بلا حدود أيضًا هواتف ساتلية مستوردة بشكل غير قانوني. 

وفقا للأمم المتحدة ، تدهور الوضع الإنساني في تيجراي بسرعة في الأسابيع الأخيرة. في نوفمبر / شنت الحكومة الإثيوبية هجومًا عسكريًا على جبهة تحرير تيغراي الشعبية ، التي كانت في السلطة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه حتى ذلك الحين.

كانت خلفية الصراع في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا ، سنوات من التوترات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغري والحكومة المركزية.

ويشعر الكثير من الناس في تيجراي أنهم لا يمثلونهم من قبل الحكومة المركزية ويطالبون بمزيد من الحكم الذاتي بينما  أدى الصراع الحالي إلى نزوح مئات الآلاف وأحدث الفوضى.

هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية أزمة تيجراي إقليم تيجراي المعارض الحكومة الإثيوبية منظمة أطباء بلا حدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تقبض على اثننين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة