السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعدام 4 مسلحين فى ميدان عام أدينوا بقتل الأطفال

ميدان عام أدينوا
ميدان عام أدينوا

أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية إعدام أربعة انفصاليين في ميدان عام، بعد إدانتهم بقتل سبعة تلاميذ السنة الماضية.

ودانت المحكمة العسكرية 4 من 10 متهمين، كانوا بين عشرات المسلحين الذين قتلوا تلاميذ تراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، حين اقتحموا بالدراجات النارية مدرسة كومبا جنوبي البلاد العام الماضي في منطقة ناطقة بالإنجليزية تعاني نزاعا داميا بين الجيش والانفصاليين.

يذكر أن عددا من أحكام الإعدام صدرت في خضم النزاع الانفصالي الدائر في المناطق الناطقة بالإنجليزية منذ أربع سنوات، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

وتدور معارك دامية في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، حيث تعيش الأقلية الناطقة باللغة الانجليزية في بلد تتحدث أغلبية سكانه الفرنسية.

 

و في وقت سابق ، أكد وزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي التزام بلاده باستكمال أعمال ترسيم الحدود بين نيجيريا والكاميرون.

جاء ذلك خلال استقبال مالامي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة غرب إفريقيا والساحل محمد صالح النظيف، الذي يزور نيجيريا حاليا.

وبحسب وسائل إعلام نيجيرية، فقد تناول اللقاء عملية ترسيم الحدود بين الكاميرون ونيجيريا، لاسيما حول شبه جزيرة باكاسي، محل النزاع بين البلدين.

وأشار الوزير النيجيري إلى أن اللجنة المشتركة بين الكاميرون ونيجيريا ستنعقد قريبا في (ياوندي) بهدف تقييم جميع النقاط الخلافية بغية حلها وترسيم الحدود وفقا لحكم محكمة العدل الدولية.

وتعهد المسؤول النيجيري بمواصلة جهود اللجنة المشتركة بين الكاميرون ونيجيريا الرامية إلى ترسيم الحدود بين البلدين بشكل دائم.

من جانبه أشار المبعوث الأممي إلى أن زيارته لنيجيريا فتحت "فصلا استثنائيا" في العلاقات الدولية والدبلوماسية بهدف تعزيز السلام بين الأمم، مؤكدا "إمكانية حل مشكلات القارة بحلول إفريقية من قبل الأفارقة أنفسهم".

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وائل لطفي

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