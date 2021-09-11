السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»..

المجلس الأعلى للثقافة يعلن خريطة برنامج «اقرأ معانا»

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

يحل الشاعر المصري تامر أنور، في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «تامر أنور» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: مشهد حدثي ــ علامة ــ مطلوب ــ وقصيدة ماذا بعد.

ـ الشاعرة المغربية ملكة محمد أكجيل بضيافة برنامج “اقرأ معانا”

في سياق متصل، تحل الشاعرة المغربية، ملكة محمد أكجيل، في السادسة من مساء بعد غد الاثنين، في أمسية جديدة  من أمسيات، برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ أكجيل، مجموعة من قصائدها الشعرية وهي: أنا شاعرة بالإكراه ــ سنغازل بعضنا وقصيدة لم تعد تؤلمني.

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