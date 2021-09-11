بايدن يدعو للوحدة فى الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوحدة الوطنية مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة 2977 فردا، واصفا الوحدة بأنها أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.



وأشاد بايدن في تسجيل مصور بالبيت الأبيض بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.



وأقر الرئيس الأمريكي أيضا "بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية - الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم" مشيرا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها.



وأوضح قائلا: "بالنسبة لي الدرس الرئيسي من (هجمات) 11 سبتمبر هو أننا وفي أشد المواقف، وسط الشد والجذب...والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا".



ونشر البيت الأبيض التسجيل المصور عشية الذكرى السنوية العشرين التي سيحييها بايدن بزيارة المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجوم.



وعلى صعيد آخر ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19 ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل".

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.