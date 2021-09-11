ترودو يتعرض لعاصفة من الانتقادات فى آخر مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لانتقادات كبيرة خلال آخر مناظرة تلفزيونية له قبل الانتخابات البرلمانية مع زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول أبرز المرشحين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، انتقد أوتول، ترودو بسبب قراره الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من الأزمة في أفغانستان وجائحة فيروس كورونا الحالية.

وقال أوتول لترودو: "لقد دعوت إلى إجراء الانتخابات، وبالتالي فأنت تقدم مصالحك السياسية على صالح الآلاف من الناس.. القيادة مرتبطة بوضع الآخرين في المقام الأول، وليس نفسك"، واتفق معه في الرأي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ من التيار "الاجتماعي الديمقراطي".

ودافع ترودو عن سياسته في أفغانستان، وأشاد بعمل قوات الأمن الكندية لإجلاء آلاف الأشخاص من كابل.

ويتوجه 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في كندا في 20 سبتمبر الجاري للتصويت على تشكيل حكومة جديدة.

ودعا ترودو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2015 ويقود حكومة أقلية منذ عام 2019، إلى إجراء الانتخابات قبل عدة أسابيع، ويقول منتقدوه إنه يدفع المواطنين إلى صناديق الاقتراع خلال أزمة فيروس كورونا في محاولة لاستعادة الأغلبية في البرلمان.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه غير نادم على إجراء انتخابات مبكرة وسط الجائحة، بعد أسابيع من تعرضه لانتقادات شديدة من قبل زعماء المعارضة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، سُئل ترودو عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن إجراء الانتخابات وإرسال الكنديين إلى صناديق الاقتراع، قال ترودو "لا"، موضحًا "أيًا كانت الحكومة، الكنديون المنتخبون سيتخذون قرارات في الأشهر المقبلة حول كيفية المضي قدمًا".

وأشار ترودو مرارًا وتكرارًا إلى الانتخابات كضرورة، حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الكنديين "يجب أن يكونوا واضحين للغاية" بشأن "كيف يريدون إنهاء هذا الوباء".