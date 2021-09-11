البيت الأبيض: 19 أمريكيا كانوا على متن طائرة قطرية غادرت كابل إلى الدوحة

أعلن البيت الأبيض أن 19 أمريكيا كانوا على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية من كابل إلى العاصمة الدوحة .

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف البيت الأبيض أن أمريكيين اثنين و11 مقيما في أفغانستان غادروا برا إلى دولة ثالثة بمساعدة الحكومة الأمريكية.

والخميس، أقلعت من مطار كابل أول رحلة طيران تجارية دولية منذ انسحاب القوات الأمريكية من المطار وذلك في أعقاب إعلان "طالبان" فتح أجواء أفغانستان أمام الرحلات المدنية.

وأكدت وسائل إعلام قطرية أن هذه الرحلة توجهت إلى الدوحة، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن عشرات الأجانب بينهم أمريكيون كانوا على متن الرحلة، بما يعد أول عملية إجلاء منذ إتمام انسحاب القوات الأمريكية.

جدير بالذكر أن حركة "طالبان" التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، أعلنت عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أنه تقرر تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

ولا تشمل الحكومة أي امرأة، فيما أوضح مجاهد أن هذه التشكيلة مؤقتة وليست دائمة.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ قضية منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين ، إنهما "بحثا جملة من القضايا الدولية بما فيها كوفيد-19 ومنشأه وهو ما يتوسط أولويات هذه الإدارة".

وأضافت: "هذا الموضوع تم التطرق إليه، لكنني لن أكشف عن مزيد من التقاصيل".

من جهة أخرى، أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن شي أكد لبايدن أن على البلدين "احترام بواعث القلق الأساسية لكل منهما والعمل على إدارة الخلافات بينهما بشكل ملائم".

وأضافت الوكالة أن شي اقترح على بايدن أن يواصل البلدان الاتصالات والحوار والتعاون في قضايا مثل تغير المناخ والوقاية من الأوبئة ومكافحتها والإنعاش الاقتصادي والقضايا الدولية والإقليمية الكبرى.