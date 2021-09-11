السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الشباب العراة في فرح شعبى بالجيزة

فرح شعبى
فرح شعبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله أحد الأشخاص باستخدام طبلة بفرح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم. 

 

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام (أحد الأشخاص) باستخدام طبلة بأحد الأفراح، وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم من الجزء العلوى على أرض بيضاء، وادعاء مصور الفيديو بأن الفيديو بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة، وقيام المذكورين بالرقص بكسر لمض نيون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص مستخدم الطبلة، واعترف بحدوث الواقعة منذُ سنة بأحد الأفراح بمنطقة أخرى بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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