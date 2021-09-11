عرض الفيلم الروائى «الحب المترنح» بمركز الجزويت بالإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Punch drunk love أو "الحب المترنح"، من إخراج بول توماس أندرسون، والفيلم من إنتاج عام 2002 وتبلغ مدة عرضه 95 دقيقة. من بطولة آدم ساندلر، إيميلي واتسون، ولويس جوزمان.

تدور أحداث فيلم "الحب المترنح"، حول حياة "باري" مالك إحدى شركات الاستثمار الصغيرة، والذي تتركز نشاطته التجارية على توزيع مستلزمات المراحيض في مدينة سان فيرناندو فالي.

يعاني باري من صعوبات جمّة في التعايش مع اخواته السبع، اللاتي يزعجنه دوماً بجدالهن العقيم ونيلهن المستمر من رجولته، الأمر الذي يجعل وقوعه في حبٍ فتاة تبادله المشاعر في غاية الصعوبة.

تتسبب الوحدة والفراغ الذي يعيشه الشاب في لجوئه إلى مكالمات الجنس لتفريغ طاقاته، ليتورط مع فتاةٍ تهدده بفضح سره وتستمتع بابتزازه، قبل أن تقرر الاستعانة بشبكة من المجرمين الذين يحولون حياته إلى جحيم ويشعرونه بالخوف والقلق الدائمين.

يشعر باري باليأس، لكن إحدى اخواته المزعجات تنتشله من الحال التي يعيشها، وتعرّفه على فتاة تدعى "لينا". يبذل الشاب المسكين كل ما بوسعه لانجاح العلاقة معها، لكن هل يكفي إصراره للتأقلم مع سوء أخلاقها في تحويل مجرى حياته؟، هذا ما تكشف عنه أحداث فيلم الحب المترنح.



يشار إلى أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست من قبل اليسوعيين عام 1953، هدفها الرئيسي هو التكوين الإنساني خاصة الشباب، الذين يودون المشاركة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع جميع التحديات الثقافة الحديثة.

ولذلك، يقدم المركز مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية الفنية والفكرية والثقافية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات، وينطلق المركز في عمله من الإيمان بالكرامة الإنسانية وقيم المواطنة والمساواة والعدالة دون أي تحيز طائفي أو سياسي أواجتماعي أو جنسي.

ــ الفيلم اليونانى Never on Sunday بجزويت القاهرة

في سياق متصل، ينظم نادى سينما جمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة بمقره الكائن في الفجالة، في السادسة من مساء اليوم أيضا، عرض لفيلم Never on Sunday أو "لا يمكن يوم الأحد" إنتاج يونانى أمريكى مشترك 1960 أبيض وأسود، وتبلغ مدة عرضه 91 دقيقة.

الفيلم من بطولة: جول داسين ــ جيورجوس فونتاس ــ تيتوس فانديس ــ وميلينا ميركوري ومن إخراج جول داسين. وفاز الفيلم بجائزة أوسكار أفضل أغنية، كما ترشح لأوسكار أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلى. الفيلم ناطق بالإنجليزية واليونانية والروسية ومترجم للعربية.

